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Факти / Світ

За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19

За останню добу, 1 травня, у Китаї повідомили тільки про один новий випадок коронавірусу.

Як повідомили у Національній комісії охорони здоров’я КНР, єдиний випадок інфікування є імпортованим.

Летальних випадків минулої доби не зафіксовано.

Читайте: Китай не допускає ВООЗ до розслідування щодо коронавірусу

За весь час пандемії Covid-19 у Китаї захворіли 82 875 людей, з яких одужали 77 685, а померли – 4 633 осіб.

Нагадаємо, у світі понад 1 млн людей вже вилікувались від коронавірусу.

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