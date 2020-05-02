За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19

За останню добу, 1 травня, у Китаї повідомили тільки про один новий випадок коронавірусу.
Як повідомили у Національній комісії охорони здоров’я КНР, єдиний випадок інфікування є імпортованим.
Летальних випадків минулої доби не зафіксовано.
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За весь час пандемії Covid-19 у Китаї захворіли 82 875 людей, з яких одужали 77 685, а померли – 4 633 осіб.
Нагадаємо, у світі понад 1 млн людей вже вилікувались від коронавірусу.
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