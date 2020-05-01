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Факты / Мир

Китай не допускает ВОЗ к расследованию по коронавирусу

Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения к участию в расследовании происхождения коронавируса Covid-19.

Об этом заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.

— Мы знаем, что национальное расследование (Китая, — Ред.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает осуществлять запросы к структурам здравоохранения и органам власти Китая, — сказал Галеа.

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Он также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у США есть несколько вариантов ответственности для Китая из-за вспышки Covid-19.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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