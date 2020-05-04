В борьбе с коронавирусом могут помочь ламы. Эти животные продуцируют особый вид антител, которые могут быть эффективными против Covid-19.

Исследователи Техасского университета в Остине и Национального института здравоохранения, Гентского университета в Бельгии объединили две копии этих антител и создали новые, которые связываются с белком коронавируса. Этот тип белка называется шиповым и не позволяет вирусу проникать в клетку и заражать ее.

— Это антитело нейтрализует SARS-CoV-2, — говорится в результатах исследования.

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Пока этот метод находится в стадии изучения, ученые готовятся к тестированию на животных. По их словам, этот метод имеет перспективу не как вакцина, а как лекарство от коронавируса.

— Это не вакцина. Вакцины должны вводиться за месяц или два до заражения. Терапия антителами дает защиту и может использоваться для лечения больных, — объясняется в материале.

Кстати, помогла в борьбе с коронавирусом лама по имени Винтер. Животное живет на ферме в Бельгии.

Напомним, ранее мы писали о лечении коронавируса в Италии.

Источники: EurekAlert, Pixabay