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Факты / Мир

В США одобрили препарат для лечения Covid-19

Препарат Ремдесивир одобрили для лечения коронавируса в США.

Об этом заявили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны.

Экстренное разрешение на использование этого препарата в борьбе с пандемией Covid-19 начал действовать в США с 1 мая.

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В заявлении агентства говорится, что в информационных бюллетенях о применении Ремдесивиру обязательно должны указываться его дозировка, возможные побочные эффекты и противопоказания.

Ранее этот препарат использовали для лечения лихорадки Эбола.

Напомним, недавно американские ученые рассказали об эффективности ремдесивира при лечении коронавируса.

Источник: US FDA

Фото: Dreamstime

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