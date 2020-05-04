У боротьбі з коронавірусом можуть допомогти лами. Ці тварини продукують особливий вид антитіл, які можуть бути ефективними проти Covid-19.

Дослідники Техаського університету в Остіні та Національного інституту охорони здоров’я, Гентського університету у Бельгії поєднали дві копії цих антитіл та створили нові, які зв’язуються з білком коронавірусу. Цей тип білку називається шиповим та не дозволяє вірусу проникати у клітину та заражати її.

– Це антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, – йдеться у результатах дослідження.

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Поки цей метод перебуває на стадії вивчення, науковці готуються до тестуванні на тваринах. За їхніми словами, цей метод має переспективу не як вакцина, а як ліки від коронавірусу.

– Це не вакцина. Вакцини повинні вводитися за місяць або два до зараження. Терапія антитілами дає захист і може використовуватися для лікування хворих, – пояснюється у матеріалі.

До речі, допомогла у боротьбі з коронавірусом лама на ім’я Вінтер. Тварина живе на фермі у Бельгії.

Нагадаємо, раніше ми писали про лікування коронавірусу в Італії.

Джерела: EurekAlert, Pixabay