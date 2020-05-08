Коронавирусный кризис делает человечество сильнее, так как в будущем оно может столкнуться с более смертельными вирусами.

Такую мысль высказал популярный современный философ, публицист и трейдер Нассим Талеб в интервью на YouTube-канале Big Money.

— Будущие болезни могут быть более смертельны. Теперь мы знаем, что такое коронавирус и как к нему относиться. Можно сказать, что мы провели репетицию, — сказал он.

Талеб также прогнозирует, что в результате кризиса из-за Covid-19 в мире произойдет “миграция силы” от федеральных правительств к властям на местах.

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Борьба с коронавирусом показала, что люди на местах лучше знали, как действовать, чем центральная власть, утверждает он.

— Как было во время чумы в XIV веке, когда города закупорили себя и стали сильнее, чем федеральное правительство. Или как в Италии сейчас, например, где мэры стали сильнее, — сказан Талеб.

Талеб выходец из Ливанской семьи, живущий ныне в США. Всемирную известность ему принесла книга Черный лебедь, изданная в 2007 году. Книга стала бестселлером в мировом масштабе, а Times назвала Нассима Талеба самым выдающимся мыслителем современности.

Напомним, ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным, чем те, которые распространялись в начале пандемии.