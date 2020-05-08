Коронавірусна криза робить людство сильніше, так як у майбутньому воно може зіткнутися з більш смертельними вірусами.

Таку думку висловив популярний сучасний філософ, публіцист і трейдер Нассім Талеб в інтерв’ю на YouTube-каналі Big Money.

– Майбутні хвороби можуть бути смертельнішими. Тепер ми знаємо, що таке коронавірус і як до нього ставитися. Можна сказати, що ми провели репетицію, – сказав він.

Талеб також прогнозує, що після кризи через Covid-19 у світі відбудеться “міграція сили” від федеральних урядів до влади на місцях.

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Боротьба з коронавірусом показала, що люди на місцях краще знали, як діяти, ніж центральна влада, стверджує він.

– Як було під час чуми в XIV столітті, коли міста закоркували себе і стали сильнішими, ніж федеральний уряд. Або як в Італії нині, наприклад, де мери стали сильнішими, – сказав Талеб.

Талеб виходець із Ліванської сім’ї, який живе нині в США. Всесвітню популярність йому принесла книга Чорний лебідь, видана в 2007 році. Книга стала бестселером у світовому масштабі, а Times назвала Талеба найвидатнішим мислителем сучасності.

Нагадаємо, учені виявили новий штам коронавірусу, який може бути більш заразним, ніж ті, які поширювалися на початку пандемії.