Как коронавирус мутировал на разных континентах и какие лекарства разрабатывают от Covid-19

Весь мир пытается переиграть коронавирус. Вслед за США и Китаем, которые уже тестируют вакцину против Covid-19, подключаются Швейцария и Германия. Там уже ищут добровольцев.

В Великобритании начали тестирование вакцины на волонтерах. Ученые работали над разработкой менее трех месяцев. В основе — ослабленная версия аденовируса, которым болели шимпанзе. К нему добавили часть генетического кода коронавируса.

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Но коварство коронавируса — в его мутациях. Он все время ищет как перехитрить иммунную систему человека. Исследователи Кембриджского университета выяснили, что Covid-19 имеет три различных типа. Каждый присущий только определенным регионам.

Тип А близок к тому, который был обнаружен у летучих мышей. Он распространен в Австралии и США. Тип B — распространенный у пациентов из Восточной Азии. Тип С, так называемый европейский, разгулялся в Италии, Франции, Германии и Великобритании. Предполагают, что именно он был завезен и в Украину.

Профессор Алла Мироненко изучает инфекционные болезни. Чтобы узнать больше об особенностях коронавируса, она дважды в месяц контактирует с европейскими коллегами.

Предварительный вывод — мутации вируса медикам и ученым в будущем, вероятно, не станут помехой. Несмотря на это, на разных континентах медики до сих пор обнаруживают кардинально разные симптомы опасной болезни.

Но чем дальше, тем больше случаев, когда болезнь протекает бессимптомно. И дело не только в сильном иммунитете. Чем ближе к лету, вирус теряет силу. Представитель парижской медицинской компании Елена Третьяк говорит, что это можно наблюдать сейчас во Франции.

Недавнее открытие французских исследователей просто шокировало мир. Коронавирус обнаружили в реке Сена в Париже. А вот насколько вирус устойчив и опасен на поверхностях, ученые до сих пор не определились. Поэтому продолжают исследования в этом направлении.

Одновременно с изучением свойств болезни ученые ищут, как ее лечить. В Британии изучают действенность препаратов против малярии, СПИДа и антибиотиков. Но единой схемы пока нет.

Украинские медики не отстают. Три недели в итальянских клиниках провели два десятка украинских врачей. Италия также включилась в гонку исследований, как бороться с вирусом. В частности, с помощью тех, кто уже переболел Covid-19, точнее, их плазмы крови. Аналогичные эксперименты начинает и Украина.

Вирус мутирует и ослабевает. Но для ученых и медиков — это не повод расслабляться. Впереди может быть вторая волна заболеваемости.

Напомним, Израиль заявил о создании пассивной вакцины против коронавируса Covid-19. Об этом в совместном заявлении сообщили министр обороны и глава Института биологических исследований Израиля.