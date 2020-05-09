Китай признал свои ошибки во время пандемии Covid-19

Власти Китая признали недостатки в реагировании на коронавирус и объявили реформу методов профилактики инфекционных заболеваний и системы раннего оповещения эпидемий.

— Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и обнаружила пробелы в системе здравоохранения и борьбы с серьезными эпидемиями, — сообщил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин.

Он отметил, что в борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценке больших объемов данных.

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Кроме того, Ли Бин добавил, что искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространение вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов.

Также, по его мнению, нужно улучшить систему медицинского страхования.

К слову, в провинции Хубэй, где ранее произошла вспышка коронавируса, уже 32 дня подряд не фиксируют новых случаев Covid-19.