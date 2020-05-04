Китай совершил ужасную ошибку и не хотел ее признать — Трамп о скрытии Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай після появи коронавірусу зробив жахливу помилку і намагався її приховати.

Трамп вважає, що найгіршим рішенням китайської влади стало те, що вони заборонили в’їзд у Китай, але не заборонили своїм громадянам в’їжджати на територію США та в інші країни.

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— Я думаю, что власти Китая поступили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать в КНР для проведения расследования, но они не хотели пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения. Они сочли это, но гораздо позже, а не сразу. По-моему, они сделали ошибку и пытались скрыть, потушить ее словно пожар, и не смогли сделать это, — сказал Трамп.

Напомним, у Вашингтона есть веские доказательства, указывающие на то, что Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Источник: Fox News