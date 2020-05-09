Китай визнав свої помилки під час пандемії Covid-19

Влада Китаю визнала недоліки у реагуванні на коронавірус і оголосила реформу методів профілактики інфекційних захворювань та системи раннього оповіщення епідемій.

– Епідемія коронавірусу стала значним іспитом кваліфікації нашого уряду і виявила прогалини в системі охорони здоров’я і боротьби з серйозними епідеміями, – повідомив представник Національної комісії з охорони здоров’я КНР Лі Бін.

Він зазначив, що у боротьбі проти епідемій потрібно бути готовим до обробки та оцінки великих обсягів даних.

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Крім того, Лі Бін додав, що штучний інтелект і хмарні обчислення повинні застосовуватися для кращого аналізу захворюваності, поширення вірусу та оптимального розподілу необхідного медичного обладнання і матеріалів.

Також, на його думку, потрібно покращити систему медичного страхування.

До слова, у провінції Хубей, де найперше стався спалах коронавірусу, вже 32 дні поспіль не фіксують нових випадків Covid-19.