Опасность есть: в ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

В каждой стране, где была первая волна коронавируса, может быть и вторая.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее словам, население должно соблюдать меры предосторожности и понимать, что опасность заболеть не прошла, поэтому риск заразиться коронавирусом все еще есть.

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Вуйнович отмечает, что в случае роста инфекции каждая страна должна будет изучить свои возможности.

Представитель ВОЗ напомнила о необходимости быстрее идентифицировать зараженных и круг их общения, после чего лечить и наблюдать людей в изоляции.

К слову, сейчас в мире зафиксировано 4 996 634 случая Covid-19. На первом месте по количеству зараженных США, где заболели 1 551 853 человека.

Ранее Факты ICTV писали, что зимой в Европе может наступить вторая волна пандемии коронавируса, которая будет совпадать с другими сезонными заболеваниями.