Вероятно, мир столкнется со второй и третьей волнами коронавируса — Институт Роберта Коха

Германия заявила об обнадеживающих данных о том, что отмена карантина не привела к повторному всплеску случаев коронавируса.
Две недели назад страна начала отменять ограничительные меры, а количество новых заражений Covid-19 продолжает снижаться.
— Скорость распространения инфекции продолжает падать. Это очень хорошая новость, — заявил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.
В то же время эксперт предостерег от празднования победы над коронавирусом и заявил, “что, вероятно, будет вторая волна пандемии”.
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— Большинство ученых соглашаются с этим, и многие считают, что будет третья волна, — сказал Вилер.
К слову, ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным, чем те, которые распространялись в начале пандемии.
Источник: RTL Online