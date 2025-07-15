США и Украина формируют инвестфонд для развития ключевых секторов экономики

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о поиске компании для администрирования Американско-Украинского Инвестиционного фонда восстановления — инициативы правительств США и Украины, которая должна привлечь частные инвестиции в ключевые сектора украинской экономики.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Американско-украинский фонд восстановления: стартует отбор оператора

DFC обнародовала Запрос на информацию (RFI), чтобы определить квалифицированного администратора, который будет заниматься бухгалтерским учетом, обработкой транзакций, регуляторным контролем и внедрением технологической платформы. Все инвестиционные решения будет принимать Управляющий совет Фонда, сформированный равным количеством представителей от обеих стран.

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В RFI подробно описаны требования к потенциальному партнеру, включая опыт в сфере управления фондами, знание законодательства, противодействия отмыванию средств и кибербезопасности. Украинские компании также могут подать заявки.

Фонд имеет целью финансирование проектов в добыче полезных ископаемых, нефти и газа, инфраструктуре и логистике. Все доходы в течение первых десяти лет должны быть реинвестированы, а распределение между партнерами возможно только после 2035 года. Контроль за прозрачностью будет обеспечивать ГАСУ и международные аудиторы.

Напомним, Свириденко заявила, что Инвестиционный фонд восстановления Украины по соглашению о полезных ископаемых с США начнет функционировать 24 мая.

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