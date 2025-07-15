Возможно ли повышение пенсионного возраста в ближайшее время
Вопрос пенсионного возраста в Украине снова стал предметом обсуждения на законодательном уровне. В Верховной Раде рассматривают законопроекты, которые могут изменить условия выхода на пенсию. Речь идет как о возможном повышении пенсионного возраста для большинства граждан, так и о снижении его для отдельных категорий.
Возможно ли повышение пенсионного возраста, читайте в нашем материале.
Могут ли повысить пенсионный возраст в Украине
24 июня 2025 года на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов были рассмотрены сразу два законопроекта, которые предусматривают изменения в пенсионном законодательстве.
Один из них — основной (№5566), другой — альтернативный (№5566-1). Инициатором основного документа выступила народный депутат Галина Третьякова.
Несмотря на то, что эти инициативы были зарегистрированы еще в 2021 году, реальное обсуждение состоялось только сейчас.
Законопроект №5566 предлагает постепенное повышение пенсионного возраста в Украине для всех граждан на один год — с 60 до 61 года. Однако авторы документа предусматривают поэтапное внедрение. Так что ежегодно пенсионный возраст будет расти на 1 месяц в течение 12 лет.
Таким образом, полноценное внедрение этой нормы растянется до 2037 года, и ежегодное повышение будет малоощутимым для людей, возраст которых приближается к пенсионному.
При каких условиях возможно повышение пенсионного возраста в Украине
Повышение пенсионного возраста в Украине в 2025 году возможно только после внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. На сегодняшний день условия выхода на пенсию остаются такими же, как и раньше.
По состоянию на 2025 год, пенсионный возраст в Украине установлен в зависимости от страхового стажа:
- 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года — если стаж составляет от 22 до 32 лет;
- 65 лет — при наличии от 15 до 22 лет стажа.
Таким образом, парламент должен поддержать соответствующий законопроект в нескольких чтениях.
Льготы для женщин
Параллельно с инициативой по повышению пенсионного возраста, законопроекты предусматривают и снижение пенсионного возраста для женщин, которые родили и воспитали ребенка до 6 лет.
Возможность снижения пенсионного возраста для женщин — это один из способов реагирования на демографический кризис. В связи с сокращением рождаемости и старением населения, депутаты предложили предоставить льготы женщинам, которые воспитывают детей.
Согласно законодательной инициативе, женщины смогут выйти на пенсию раньше на полгода за каждого ребенка, которого они родили и воспитали до 6-летнего возраста. Общее снижение не может превышать трех лет.