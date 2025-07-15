Словакия заблокировала 18 пакет санкций против РФ и выдвинула условие

Вице-президент Еврокомиссии, глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что Словакия заблокировала сегодня принятие 18-го пакета санкций против России.

Словакия блокирует 18-й пакет санкций против РФ

Кая Каллас подчеркнула, что Россия начала атаковать Украину рекордным количеством воздушных целей.

— И мы наблюдаем все более частое использование Россией запрещенного химического оружия в Украине. Все это свидетельствует о том, что Россия не хочет мира, — отметила вице-президент.

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Она также подтвердила, что Словакия заблокировала сегодня принятие 18-го пакета санкций.

— Мы были очень близки к тому, чтобы успокоить Словакию. Комиссия выполнила то, о чем они просили. Теперь мяч на стороне Словакии, и мы должны заключить это соглашение. Прошло уже два месяца, — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что санкции против РФ необходимы, чтобы лишить Москву возможности вести войну. Каллас заявила, что Европейский Союз будет продолжать повышать “цену”, для Кремля нет другого пути, как прекращение боевых действий.

А еще Кая Каллас приветствует вчерашние заявления американского президента Дональда Трампа о повышении на 100% пошлин для РФ, если за 50 дней Путин не прекратит агрессию.

— Америка и Европа работают вместе, и если мы работаем вместе, это может оказать давление на Путина, чтобы он серьезно отнесся к переговорам. Единственный способ заставить Путина закончить эту войну — это заставить его пойти на уступки, — сказала вице-президент Еврокомиссии.

Требования Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна попросила отложить голосование за 18-й пакет санкций против РФ.

По его словам, правительственная коалиция отвергает предложение Еврокомиссии о прекращении поставок российского газа с 2028 года. Однако Фицо выразил готовность вести переговоры об уступках, которые обеспечат стране определенный комфорт в поставках газа после 2028 года, сообщает Teraz.

— Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнять контракт с российским Газпромом до его окончания в 2034 году. А Еврокомиссия это принципиально отвергает, поскольку реализация этого предложения будет отрицать суть антироссийских санкций, — сказал Роберт Фицо.

18 пакет санкций против России

18 пакет санкций против России Европейская комиссия представила 10 июня. Пакет нацелен на то, чтобы повлиять на доходы Москвы от энергетического и военно-промышленного комплекса.

Он также предусматривает снижение предельного уровня цен на российскую нефть и запрет на торговлю с компаниями, эксплуатирующими газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, а также с банками, причастными к уклонению от санкций.

Источник : The Guardian

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