SpaceX запустила ракету Falcon 9 на МКС: как прошел запуск и почему это важно

30 мая 2020 года компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, запустила на МКС американский современный космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами — Бобом Бенкеном и Дугласом Херли. Это первый в истории пилотируемый полет в космос, который осуществила частная компания.

Кроме того, впервые за девять лет США самостоятельно отправили астронавтов в на орбиту. До этого американцы летали на Международную космическою станцию на российском Союзе. Аренда одного места стоила NASA $90 млн, такую сумму брал за свои услуги Роскосмос. Теперь же у США появилась возможность летать на МКС в два раза дешевле — место для одного астронавта SpaceX оценила всего в $50 млн.

Запуск корабля стал настоящей революцией и огромным шагом не только для американской сферы освоения космоса, но и для всего человечества, а прогрессивность оборудования корабля и костюмов астронавтов уже оценил мир.

Как проходил запуск Crew Dragon

За первым полетом Crew Dragon наблюдал весь мир. К слову, сначала запуск планировали на 27 мая, но из-за погодных условий его пришлось отменить.

30 мая в 22.20 по киевскому времени состоялся запуск. Через три минуты после запуска первая часть ракеты-носителя Falcon 9 отделилась. Затем, на 10 минуте полета, она вернулась на платформу Of Course I Still Love You компании в Атлантическом океане.

Во время движения на орбиту корабль использовал собственные двигатели. Стыковка с МКС ожидается 31 мая 2020 года в 17.30 по киевскому времени.

While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 pic.twitter.com/OUTJZS2oYR — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Crew Dragon: привет из будущего

Crew Dragon — многоразовый пилотируемый космический корабль, который SpaceX разработала специально по заказу NASA. Он предназначен для транспортировки людей на МКС и обратно.

First @NASA astronauts to fly aboard Crew Dragon don their SpaceX spacesuits pic.twitter.com/LQbRdF2WJd — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Во всем мире уже отметили прогрессивность самого корабля. Так, особое внимание обратили на сенсорные экраны на пульте управления. На них выводится вся информация о состоянии корабля. Но также на корабле есть кнопки, которыми астронавты смогут воспользоваться в случае неполадок сенсора.

В сети появилось фото сравнения пультов разных космических кораблей.

Еще на стадии разработки мир восхищался и костюмами астронавтов. В частности отмечалось, что они очень негромоздкие, но при этом многофункциональные. По словам представителей SpaceX, компания потратила четыре года на их разработку.

— Мы хотим, чтобы современные дети, увидев эту форму, захотели быть космонавтами, — отметил Илон Маск.

Илон Маск: на Луну через четыре года

Илон Маск, основатель компании SpaceX после запуска дал пресс-конференцию. Миллиардер пока не спешит праздновать победу и с нетерпением ждет возвращения космонавтов, хотя надеется, что этот полет — шаг к созданию цивилизации на Марсе.

На пресс-конференции он не скрывал эмоций.

— Я потратил 18 лет на реализацию этой цели. Трудно поверить, что это случилось, — сказал Илон Маск.

По его словам, после отмены полета в среду у него упал адреналин до 0% и он спал в ту ночь дольше, чем в течение всего года. Сейчас Илон Маск переживает по поводу судьб космонавтов, ведь возвращение более опасно, чем полет.

— Мы сделали все для того, чтобы ваши отцы нормально вернулись, — сказал Маск семья астронавтов в интервью NASA TV.

Но вместе с опасениями Илон Маск не скрывал гордости и делился планами по поводу освоения космоса, в частности по поводу полета на Луну.

— У меня такое желание, чтобы мы осуществили это через два года. Думаю, о двух годах не может быть и речи. Но я бы удивился, если бы мы сделали это через четыре года, — добавил миллиардер.

Ответ Рогозину: батут работает

Не обошлось и без юмора и ответа на колкости, которые ранее звучали в адрес американцев по поводу их возможности осваивать космос.

После запуска Илон Маск ответил на знаменитое высказывание Дмитрия Рогозина, который в 2014 году в статусе вице-премьера курировал ракетно-космическую отрасль РФ. После введения США санкций в отношении космической отрасли России он предложил американцам доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://t.co/8zGQhr9GVi — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2014

На эту фразу американский миллиардер ответил, что теперь батут работает.

Musk is trolling the head of ROSKOSMOS @Rogozin who stated that without Russia US will need to use a trampoline to launch astronauts to ISS pic.twitter.com/ULtvL6tjFq — Killzone Kid (@Killzone_Kid) May 31, 2020

Реакция мира: триумф от Трампа и новый этап от Роскосмоса

За запуском корабля Crew Dragon лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Он назвал полет триумфальным возвращением к звездам.

— Мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звездам. Это особый день, — отметил Дональд Трамп.

А в Роскосмосе обратили внимание на дополнительные возможности, которые предоставил запуск корабля миру.

Перспективы Украины: Маск оценил Зенит

Украина также имеет перспективы в сфере освоения космоса. Так, миллиардер Илон Маск в рейтинге лучших ракет в истории самым лучшим назвал украинский Зенит. В Украины есть необходимые знания в этой отрасли, которыми она готова делиться с миром.

Страна не скрывает своих амбиций относительно партнерства с NASA. Украинские ученые из бюро КБ Южное разработали луноход, который уже успешно принял участие в нескольких международных мероприятиях. Украинский аппарат прошел сотни испытаний, сейчас ученые дорабатывают его и готовят для участия в лунных миссиях.

