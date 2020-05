SpaceX запустила ракету Falcon 9 на МКС: як пройшов запуск і чому це важливо

30 травня 2020 року компанія SpaceX, засновником якої є мільярдер Ілон Маск, запустила на МКС американський сучасний космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами – Бобом Бенкеном і Дугласом Герлі. Це перший в історії пілотований політ у космос, який здійснила приватна компанія.

Крім того, уперше за дев’ять років США самостійно відправили астронавтів у на орбіту. До цього американці літали на Міжнародну космічну станцію на російському Союзі. Оренда одного місця коштувала NASA $90 млн, таку суму брав за свої послуги Роскосмос. Тепер же у США з’явилася можливість літати на МКС удвічі дешевше – місце для одного астронавта SpaceX оцінила всього в $50 млн.

Запуск корабля став справжньою революцією і величезним кроком не тільки для американської сфери освоєння космосу, а й для всього людства, а прогресивність устаткування корабля і костюмів астронавтів уже оцінив світ.

Як проходив запуск Crew Dragon

За першим польотом Crew Dragon спостерігав увесь світ. До речі, спочатку запуск планували на 27 травня, але через погодні умови його довелося скасувати.

30 травня в 22.20 за київським часом відбувся запуск. Через три хвилини після запуску перша частина ракети-носія Falcon 9 відокремилася. Потім, на 10 хвилині польоту, вона повернулася на платформу Of Course I Still Love You компанії в Атлантичному океані.

Під час руху на орбіту корабель використовував власні двигуни. Стиковка з МКС очікується 31 травня 2020 року о 17.30 за київським часом.

While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 pic.twitter.com/OUTJZS2oYR — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Crew Dragon: привіт із майбутнього

Crew Dragon – багаторазовий пілотований космічний корабель, який SpaceX розробила спеціально на замовлення NASA. Він призначений для транспортування людей на МКС і назад.

First @NASA astronauts to fly aboard Crew Dragon don their SpaceX spacesuits pic.twitter.com/LQbRdF2WJd — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

У всьому світі вже відзначили прогресивність самого корабля та костюмів.

Так, особливу увагу звернули на сенсорні екрани на пульті управління. На них виводиться вся інформація про стан корабля. Але також на кораблі є кнопки, якими астронавти зможуть скористатися під час неполадок сенсора.

У мережі з’явилося фото порівняння пультів різних космічних кораблів.

Ще на стадії розробки світ захоплювався і костюмами астронавтів. Зокрема зазначалося, що вони дуже негроміздкі, але водночас багатофункціональні. За словами представників SpaceX, компанія витратила чотири роки на їхню розробку.

– Ми хочемо, щоб сучасні діти, побачивши цю форму, захотіли бути космонавтами, – зазначив Ілон Маск.

Илон Маск: на Місяць через чотири роки

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, після запуску дав прес-конференцію. Мільярдер поки не поспішає святкувати перемогу і нетерпляче чекає на повернення космонавтів, хоча сподівається, що цей політ – крок до створення цивілізації на Марсі.

На прес-конференції він не приховував емоцій.

– Я витратив 18 років на реалізацію цієї мети. Важко повірити, що це сталося, – сказав Ілон Маск.

За його словами, після скасування польоту у середу у нього впав адреналін до 0%, і він спав у ту ніч довше, ніж протягом усього року. Зараз Ілон Маск переживає з приводу долі космонавтів, адже повернення більш небезпечне, ніж політ на орбіту.

– Ми зробили все для того, щоб ваші батьки нормально повернулися, – сказав Маск сім’я астронавтів у інтерв’ю NASA TV.

Але разом з побоюваннями Ілон Маск не приховував гордості і ділився планами щодо освоєння космосу, зокрема з приводу польоту на Місяць.

– У мене таке бажання, щоб ми здійснили це через два роки. Думаю, про два роки не може бути й мови. Але я б здивувався, якби ми зробили це через чотири роки, – додав мільярдер.

Відповідь Рогозіну: батут працює

Не обійшлося і без гумору і відповіді на зауваження, які раніше звучали на адресу американців з приводу їх можливості освоювати космос.

Після запуску Ілон Маск відповів на знаменитий вислів Дмитра Рогозіна, який у 2014 році у статусі віце-прем’єра займався ракетно-космічною галуззю РФ. Після введення США санкцій щодо космічної галузі Росії він запропонував американцям доправляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://t.co/8zGQhr9GVi — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2014

На цю фразу американський мільярдер відповів, що тепер батут працює.

Musk is trolling the head of ROSKOSMOS @Rogozin who stated that without Russia US will need to use a trampoline to launch astronauts to ISS pic.twitter.com/ULtvL6tjFq — Killzone Kid (@Killzone_Kid) May 31, 2020

Реакція світу: тріумф від Трампа і новий етап від Роскосмосу

За запуском корабля Crew Dragon особисто спостерігав президент США Дональд Трамп. Він назвав політ тріумфальним поверненням до зірок.

– Ми зібралися в цьому чудовому місці не тільки для того, щоб відзначити запуск нового космічного корабля, але і щоб відзначити сміливе і тріумфальне повернення до зірок. Це особливий день, – зазначив Дональд Трамп.

А в Роскосмосі звернули увагу на додаткові можливості, які надав запуск корабля світу.

Перспективи України: Маск оцінив Зеніт

Україна також має перспективи в сфері освоєння космосу. Так, мільярдер Ілон Маск в рейтингу ракет в історії найкращим назвав український Зеніт. В Україні є необхідні знання в цій галузі, якими вона готова ділитися зі світом.

Країна не приховує своїх амбіцій щодо партнерства з NASA. Українські вчені з бюро КБ Південне розробили місяцехід, який вже успішно взяв участь у кількох міжнародних заходах. Український апарат пройшов сотні випробувань, зараз науковці допрацьовують його і готують для участі в місячних місіях.

