В США продолжаются протесты и беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которые начались еще 26 мая.
По последним сообщениям, протестующие подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе, разграбили магазины в Нью-Йорке и столкнулись с полицией в Сент-Луисе, где четверых офицеров госпитализировали с травмами.
За шесть дней беспорядков погибли уже, по меньшей, мере 11 человек.
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Жертвы протестов
В Лас-Вегасе полицейского застрелили в голову возле гостиницы и казино Circus Circus, а вторая стрельба произошла возле Федерального суда.
В Сент-Луисе в понедельник во время столкновений под обстрел попали четверо полицейских, которых госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.
В Буффало, по меньшей мере, двое полицейских пострадали после того, как автомобиль пытался прорваться через группу правоохранителей в понедельник ночью.
Также известно о гибели двух человек во время беспорядков в Чикаго. Кроме того, вчера утром был убит владелец местного ресторана.
Here we see #Rioting Mobs beat a #NYC cop in #Bronx. Again, all these attacks will only embolden a harder and more militarized police state and society. If so, then the Protests will have failed, a massive own goal: pic.twitter.com/iuRotV2i1w
— Patrick Henningsen (@21WIRE) June 2, 2020
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Как действуют протестующие и правоохранители
Рядом с мирными демонстрантами в американских городах действует часть людей, которая открыто совершает преступления. Мародеры врываются в магазины, разбивая окна, и грабят их.
В Лос-Анджелесе вандалы подожгли торговый центр, а в Нью-Йорке разграбили магазины и подожгли два полицейских авто.
Правоохранители применяют против толпы тактику “проявления силы”, когда военные вертолеты низко пролетают над людьми, создавая воздушный вихрь.
В Атланте двоих полицейских уволили за применение чрезмерной силы против протестующих во время задержания. Произошло это после того, как в сети появилось видео, на котором сотрудники полиции силой вытаскивают двоих афроамериканцев из их машины.
Другого полицейского пообещали уволить, когда он направил свой пистолет на мирных демонстрантов на Манхэттене.
В одном из городов полицейские устроили акцию в знак солидарности с протестующими против расового неравенства, встав на улице на колено.
Реакция на протесты и кто к ним присоединился
Бывший президент США Барак Обама осудил применение насилия во время протестов из-за расового неравенства и избыточное количество полиции.
Обама написал, что подавляющее большинство протестующих были мирными, но небольшая их часть подвергала людей опасности и нанесла ущерб остальным мирных демонстрантам.
В то же время бывший американский лидер высоко оценивает действия мирных протестующих, которые хотят перемен.
К звездам, которые осуждают убийство Флойда, присоединился чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья и легенда бокса Флойд Мейвезер. Последний заявил, что оплатит похороны Флойда.
Как известно, протесты в США вызвала смерть Джорджа Флойда — афроамериканца, который умер на прошлой неделе после того, как белокожий полицейский в Миннеаполисе стал коленом ему на шею при задержании.
Источник: Time, The Sun, Daily Mail, Business Insider