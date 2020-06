В США продолжаются протесты и беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которые начались еще 26 мая.

По последним сообщениям, протестующие подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе, разграбили магазины в Нью-Йорке и столкнулись с полицией в Сент-Луисе, где четверых офицеров госпитализировали с травмами.

За шесть дней беспорядков погибли уже, по меньшей, мере 11 человек.

Что происходит в США сегодня — читайте в материале Фактов ICTV.

В Лас-Вегасе полицейского застрелили в голову возле гостиницы и казино Circus Circus, а вторая стрельба произошла возле Федерального суда.

В Сент-Луисе в понедельник во время столкновений под обстрел попали четверо полицейских, которых госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.

В Буффало, по меньшей мере, двое полицейских пострадали после того, как автомобиль пытался прорваться через группу правоохранителей в понедельник ночью.

Также известно о гибели двух человек во время беспорядков в Чикаго. Кроме того, вчера утром был убит владелец местного ресторана.

Here we see #Rioting Mobs beat a #NYC cop in #Bronx. Again, all these attacks will only embolden a harder and more militarized police state and society. If so, then the Protests will have failed, a massive own goal: pic.twitter.com/iuRotV2i1w

— Patrick Henningsen (@21WIRE) June 2, 2020