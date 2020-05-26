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Факты / Происшествия

Пожалуйста, я задыхаюсь: мужчина умер после того, как полицейский стал ему на шею (18+)

В США стала вирусной видеозапись, на которой видно, как белокожий полицейский прижимает коленом к земле шею афроамериканца.

При этом мужчина лежит в наручниках и не может оказать серьезного сопротивления правоохранителям.

Пойманный афроамериканец постоянно повторяет полицейским, что ему больно, и он не может дышать. После этого мужчина теряет сознание.

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Полицейское управление Миннеаполиса подтвердило, что мужчина позже скончался в больнице. В настоящее время ФБР расследует смерть афроамериканца, а двоих сотрудников полиции арестовали.

Напомним, в США 72-летнего мужчину убили прямо во время группового видеочата в Zoom.

Источник: Daily Mail

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