В США стала вирусной видеозапись, на которой видно, как белокожий полицейский прижимает коленом к земле шею афроамериканца.

При этом мужчина лежит в наручниках и не может оказать серьезного сопротивления правоохранителям.

Пойманный афроамериканец постоянно повторяет полицейским, что ему больно, и он не может дышать. После этого мужчина теряет сознание.

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Полицейское управление Миннеаполиса подтвердило, что мужчина позже скончался в больнице. В настоящее время ФБР расследует смерть афроамериканца, а двоих сотрудников полиции арестовали.

Напомним, в США 72-летнего мужчину убили прямо во время группового видеочата в Zoom.