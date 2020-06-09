На данный момент в Иране задержали шесть обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране.
Об этом заявил представитель судебной власти Голамхосейн Эсмаили.
— Судебная власть, а в частности судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о катастрофе украинского самолета.
Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветка в Судебной организации Вооруженных сил, — сказал он.
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Трех фигурантов дела освободили под залог, а другие подозреваемые находятся под стражей.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Пассажирской самолет разбился через несколько минут после вылета вблизи аэропорта в Тегеране. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).
11 января Иран официально признал, что сбил самолет ракетой, приняв его за враждебную цель. Власти назвали это “человеческой ошибкой”.
В феврале Иран заявил, что не будет отдавать черные ящики, однако и расшифровывать без присутствия заинтересованных сторон тоже не будет.
В начале июня представитель МИД Ирана сообщил, что расследование почти завершено.
Источник: IRNA