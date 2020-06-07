Украина не видит реального продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Кроме того, завершать его неправильно без расшифровки черных ящиков.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— Мы должны верить, прежде всего, подписанным документам, а не только красивым словам. Сейчас иранская сторона отмечает, что причиной сбивания самолета была именно человеческая ошибка. Мы выступаем за то, что любые официальные сообщения о причинах трагедии должны базироваться на соответствующих юридически установленных фактах.

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Евгений Енин объяснил, что сообщениz соответствующего содержания должны базироваться на завершенном техническом расследовании и завершении уголовного процесса.

Кроме того, он добавил, что пока есть только положительные медийные сигналы со стороны Ирана. Но реального продвижения в расследовании нет.

Поэтому Украина рассчитывает, что иранская сторона как можно скорее перейдет от красивых слов к действиям.

Пассажирский самолет МАУ разбился в Тегеране 8 января сразу после взлета. Тогда погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, 9 из них — члены экипажа.

Через три дня президент Ирана заявил, что самолет сбила иранская ракета bp-за человеческой ошибки.

Сейчас в МИД Ирана сообщают, что расследование авиакатострофы самолета МАУ почти завершено.