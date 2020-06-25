Парад в России — больше, чем парад. Поведение Кремля все чаще заставляет перефразировать классика на современный лад. Военное шествие в честь Дня Победы стало для Путина чем-то сакральным. И речь идет не о памяти, скорби и уважении к подвигу, а о достижении своих политичних целей, несмотря ни на что.

Нынешний парад похож на пир во время чумы. Россия — на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом. Ежедневно фиксируются тысячи новых случаев. Но Путин все равно собирает на Красной площади десятки тысяч людей и проводит идеологический штурм электората. Пышный парад, который по разным подсчётам стоил российскому бюджету почти миллиард рублей.

— Если руководствоваться логикой тех людей, которые вводили карантин, и из-за заболеваемости отменили парад, то никакого смысла снимать карантин и тем более проводить парад, нет. Потому что спада заболеваемости нет, — говорит депутат Государственной Думы России (2007-2016 годах) Илья Пономарев.

Но у Владимира Владимировича свои мотивы. Еще в начале марта он в образе мачо, которому все по зубам, шагал к двум стратегическим для кремлевского режима событиям: парада победы и референдума, который расширяет президентские полномочия и обеспечивает ему власть вплоть до 2036 года. Но выйдя на татами с коронавирусом, ВВП быстро оказался на лопатках.

Запоздалая и непрофессиональная реакция на пандемию подкосила его рейтинг, а голосование за поправки в Конституцию и парад победы пришлось перенести. Но беда пришла не одна. Во время мирового карантина главный экспортный продукт РФ — нефть просела до рекордно низких отметок. Следовательно, экономические последствия от пандемии обещают быть катастрофическими. К тому же эффективные программы правительства, которая помогла бы среднему классу вылезти из коронавирусной ямы, тоже нет.

— Последние опросы показывают, что люди внезапно поняли: можно надеяться только на себя. Ни на государство, ни на систему здравоохранения, ни на СМИ, — рассказывает политический аналитик и российский оппозиционер Ольга Курносова.

Не слишком хороший расклад для Путина перед таким важным для него голосованием за поправки в Конституцию. Поэтому в Кремле разыграли традиционную карту: если не можешь предложить адекватного и стабильного будущего, заставляй, хоть и с пустыми карманами, но гордиться героическим прошлым.

Поэтому Путин решил идеологически подогреть электорат, который 1 июля придет на плебисцит, чтобы дать или не дать Путину возможность править страной вечно. ВВП проводит пышный парад, но учитывая эпидемиологическую ситуацию, назвать это праздником победы язык не поворачивается. Все это больше смахивает на масштабную пиар-акцию, которая призвана сыграть на «ура-патриотических» чувствах и объединить соответствующий электорат вокруг лидера.

— В нынешних условиях голосование за поправки в Конституцию — это вызов для Кремля. Потому что результат этого голосования не на 100 процентов известен даже для самого режима, — добавляет Пономарев.

Удачно ли Путин использовал парад в своих политических целях узнаем после 1 июля. Но референдум это не единственный мотив. Еще до пандемии ВВП хотел собрать в Москве как можно больше иностранных лидеров, чтобы под шумок праздника победы, обсудить снятие санкций.

— Планы Путина сводились к тому, чтобы по максимуму использовать 75-летие победы. Свезти в Россию всех мировых лидеров антигитлеровской коалиции, отпраздновать с ними вместе, и в той или иной степени склонить их к смягчению или полному снятию санкций. Рассказать, что с Украиной мы сами как-нибудь договоримся и вообще стоит понемногу забывать о Крыме и Донбассе, потому что борьба с нами в этом контексте ни к чему не приводит, а только бьет по общим бизнес-интересам, — говорит Илья Пономарев.

Однако ни один из лидеров ЕС, с которым можно было поговорить о снятии санкций, к Путину так и не доехал. И вообще среди гостей было всего 7 иностранных лидеров. И те из бывших советских республик. А Президента Кыргызстана вообще не пустили на торжества, потому что у двух членов его делегации обнаружили коронавирус по прилету в Москву. Был среди приглашенных и тот, кто в прошлом месяце умело перехватил у Путина образ главного постсоветского мачо. В отличие от Путина, бацька Лукашенко в разгар пандемии, играя с огнем, провел парад 9 мая.

— Лукашенко хотел продемонстрировать всем, мол, смотрите, я главный, я главнее любого коронавируса, — говорит экс-руководитель пресс-службы Администрации Александра Лукашенко Александр Федута.

И очевидно, что сделал это Лукашенко тоже не столько ради памяти ветеранов, сколько ради мобилизации своего электората накануне президентских выборов, которые должны пройти в этом августе.

— Лукашенко очень боится показаться слабым перед грядущими выборами. Поэтому всеми силами пытается играть роль сильного лидера, который ничего не боится, — добавляет Федута.

Если Лукашенко выиграет нынешние выборы, это уже будет его шестой срок на посту Президента Беларуси. Если за конституционные поправки проголосует большинство россиян, то Путин останется у власти еще, как минимум, на 16 лет. Слишком высокие ставки на кону, чтобы заботиться о пандемии и здоровье граждан. В умелом использовании парада, как пиар-акции для получения политических дивидендов, этим двум действительно нет равных.

Хотя, несмотря на схожие приемы, государственное управление и показательное братание, они очень часто бьют горшки. Кроме личной ревности Путина к белорусскому параду, бацька получил еще большее охлаждение отношений с Москвой, которая в последнее время пытается мягко аннексировать Беларусь в рамках так называемого Союзного государства. Всячески пытаясь давить на Минск ценами на углеводороды.

К тому же Кремль изрядно раздражает многовекторность Лукашенко, который все активнее заигрывает с Западом. Бацька договорился о поставках американской нефти вместо российской и снял с паузы замороженное на 12 лет дипломатическое сотрудничество с Вашингтоном: этим летом он примет американского посла в Минске.

Прохлада в отношениях двух лидеров ощущалась и на самом параде: Путин демонстративно не пожал руку сыну Лукашенко, а сам бацька во время возложения цветов к могиле неизвестного солдата, показательно отошел от Путина и не хотел стоять с ним рядом. Аналитики не исключают, что за такое поведение Лукашенко Кремль постарается сделать грядущие президентские выборы максимально дискомфортными для бацьки. Чтобы показать, кто на постсоветском пространстве хозяин и с кем надо дружить.

Максим Крапивной

Фото: Государственная Дума