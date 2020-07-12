На границе Азербайджана и Армении начался бой, есть жертвы

12 июля на азербайджано-армянской границе в районе Товуза произошел вооруженный инцидент.

По словам пресс-секретаря министра обороны Армении Шушана Степаняна, азербайджанские войска предприняли попытку нарушения государственной границы в автомобиле УАЗ.

Министр заявил, что после предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие вышли из машины и вернулись на свои позиции. Однако инцидент на этом не закончился.

Через короткое время азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь в попытке захватить армянские позиции. После того, как Армения открыла огонь, противник понес потери и отошел, добавил Степанян. О потерях со своей стороны Армения не сообщает.

Министерство обороны Азербайджана отметило, что во время боя обе стороны понесли потери. В сообщении оборонного ведомства говорится, что армянская армия обстреливала позиции Азербайджана на Товузском направлении.

Во время боя двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Читайте: Стянули более 10 Т-64 и Гиацинт С: Россия нарушила линию отвода на Донбассе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

Источник: Минобороны Азербайджана