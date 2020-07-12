На кордоні Азербайджану і Вірменії розпочався бій, є жертви

12 липня на азербайджано-вірменському кордоні в районі Товуза стався збройний інцидент.

За словами прес-секретаря міністра оборони Вірменії Шушана Степаняна, азербайджанські війська здійснили спробу порушення державного кордону в автомобілі УАЗ.

Міністр заявив, що після попередження вірменської сторони азербайджанські військовослужбовці вийшли з машини та повернулися на свої позиції. Однак інцидент на цьому не закінчився.

Через короткий час азербайджанські військові відкрили артилерійський вогонь у спробі захопити вірменські позиції. Після того, як Вірменія відкрила вогонь у відповідь, противник зазнав втрат та відійшов, додав Степанян. Про втрати зі свого боку Вірменія не повідомляє.

Міністерство оборони Азербайджану зазначило, що під час бою обидві сторони зазнали втрат. У повідомленні оборонного відомства йдеться про те, що вірменська армія обстрілювала позиції Азербайджану на Товузському напрямку.

Під час бою двоє військовослужбовців азербайджанської армії загинули і п`ятеро дістали поранення, повідомили в Міноборони Азербайджану.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР.

Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ на чолі з співголовами – Росією, США і Францією.

Джерело: Міноборони Азербайджану