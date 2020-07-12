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Факты / Україна

Стянули более 10 Т-64 и Гиацинт С: Россия нарушила линию отвода на Донбассе

Россия нарушила линию отвода войск и военной техники вблизи поселка Лутугино Луганской области.

Российские наемники разместили на неподконтрольной Киеву территории более 10 танков Т-64 и 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 Гиацинт С, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Также враг продолжает обустраивать минные поля возле участка разведения сил и средств Петровское.

Кроме того, боевики обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ, чтобы те не зафиксировали вооружения и военную технику России на Донбассе.

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Ситуация на Донбассе сегодня

12 июля в результате обстрела боевиками из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку опытно Опытного в Донецкой области были ранены двое украинских защитников.

В ответ на атаку врага украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери оккупантов уточняются.

Источник: Штаб ООС

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