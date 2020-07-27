В Великобритании планируют ограничить рекламу продуктов, содержащих много жира, сахара и соли.

Таким образом правительство планирует решать проблему ожирения, которое считается одним из факторов предрасположенности к коронавирусу.

Рекламу фастфуда хотят ограничить на ТВ и в интернете до 21.00.

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Также планируется запрет акционных кампаний, предлагающих бесплатные сладости в обмен на покупку. Кроме того, правительство хочет расширить перечень пищевых продуктов, на которых обязательно должен присутствовать ярлык с количеством калорий.

— Похудеть сложно, но стоит внести небольшие изменения, и мы все можем стать более стройными и здоровыми. Если каждый сделает свой вклад, риски для нашего здоровья снизятся, — заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Полезно ли сало и масло при Covid-19 и болезнях легких

Употребление пищи, богатой жирами, а именно сливочного масла и свиного сала, не влияет на работу легких и не является ни профилактикой, ни лечением легочных заболеваний, в том числе коронавируса.

Употребление жиров в определенном количестве не имеет никакого отношения к диетотерапии.