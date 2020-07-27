У Великій Британії планують обмежити рекламу продуктів, які містять багато жиру, цукру і солі.

У такий спосіб уряд планує розв’язувати проблему ожиріння, яке вважається одним з факторів схильності до коронавірусу.

Рекламу фастфуду хочуть обмежити на ТБ та в інтернеті до 21.00.

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Також планується заборона акційних кампаній, пропонують безкоштовні солодощі в обмін на купівлю. Крім того, уряд хоче розширити перелік харчових продуктів, на яких обов’язково повинен бути присутнім ярлик з кількістю калорій.

– Схуднути складно, але варто внести невеличкі зміни, і ми всі можемо стати більш стрункими і здоровими. Якщо кожен зробить свій вклад, ризики для нашого здоров’я знизяться, – заявив прем’єр-міністра Борис Джонсон.

Чи корисне сало і масло у разі Covid-19 і хвороб легень

Вживання їжі, багатої жирами, а саме вершкового масла і свинячого сала, не впливає на роботу легенів і не є ні профілактикою, ні лікуванням легеневих захворювань, зокрема, коронавірусу.

Вживання жирів у визначеній кількості не має жодного відношення до дієтотерапії.