55-летний Валерий Цепкало успел в Беларуси построить успешный ИТ-бизнес и потерять контроль над ним. Тогда он решил бросить вызов действующему президенту Александру Лукашенко и весной зарегистрировался кандидатом в президенты.

Цепкало легко собрал 160 тыс. подписей, однако ЦИК забраковал их и выбросил его с предвыборной гонки. Сейчас кандидат находится в Киеве с так называемым ”анти-лукашенковским” турне.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Цепкало рассказал о состоянии страны накануне выборов, рейдерстве его ИТ-бизнеса и почему он должен был победить на выборах.

— Почему вы всё-таки решились уехать с Беларуси и поехали сначала в Москву?

— По тому, что трёх основных наиболее рейтинговых кандидатов в президенты Белоруси сняли с кампании распоряжением Лукашенко. Первого посадили Сергея Тихановского. Вторым был посажен Виктор Бабарыко за то, что в Белгазпромбанке, которым он руководил — нашли деньги.

Мне поступила информация из двух правоохранительных органов – я должен был быть третьим. В подтверждение этого они пришли в школу, где учатся мои дети, и в отношении одного из наших сыновей начали собирать информацию. Что мы плохие родители, и запустили процедуру лишения родительских прав. Поэтому надо было уезжать из Белоруси.

С Россией границы у нас общей нет и ми смогли спокойно пересечь ее. Супруга из Смоленска вернулась потом назад в Минск, а я поехал в Москву с детьми.

— А почему решили в Киев не ехать?

— В связи с тем, что я не могу находиться сейчас в Белоруси решил сделать тур по основным странам – нашим партнёрам. И первой была Россия, второй будет Украина. В конце этой недели я собираюсь ехать в Польшу.

Потом будет Литва и Латвия и, таким образом я хочу донести общественности ту ситуацию, которая сейчас складывается в нашей стране в связи с президентскими выборами.

— До девятого августа что вы собираетесь делать?

— Общению с прессой и доведению до наших соседей информации о событиях в Белоруси. Это на самом деле еще и дополнительный инструмент, чтобы влиять на ситуацию в Беларуси, потому как совершенно точно, я б не смог бы говорить точно так же, как не может говорить ни Тихановский, ни Бабарыко.

Лукашенко их оскорбляет, а они оказались в ситуации, когда они не могут ответить. Не могут ответить их адвокаты, которые подписали специальное соглашение о неразглашении.

— Оппозиция в первые за эти годы, что я знаю, объединилась. Может, это следовало сделать раньше?

— Оппозиция, которая существовала в Белоруси, была связана с западным вектором. Поэтому Россия всегда поддерживала Лукашенко.

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В этот раз образовалась совершенно другого типа оппозиция – несколько прагматиков. Прежде всего я отношу к ним себя и Виктора Бабарыко, а также Сергея Тихановского. Он блогер, и тоже не имеет никакой четкой идеологической ориентации. Его основная задача была просто убрать Лукашенко от власти. Так как и наша основная задача – убрать его от власти.

И после того, как троих кандидатов сняли с этого процесса, мы приняли решение объединится вокруг Светланы (Жена Сергея Тихановского, кандидат в президенти Беларуси. – Ред.).

Лукашенко отставил ее, считая, что она не сможет составить ему серьезную конкуренцию. Он думал просто, что бросит кость наиболее радикальной части оппозиции в ее лице.

— Какой ваш прогноз всё-таки на девятое августа? Что произойдёт? Кто победит с таким результатом? Что будет девятого августа?

— Лукашенко сегодня в честной борьбе проиграет любому кандидату. Он проиграл бы и мне, и Бабарыко, и Тихановскому. Он проиграл бы и Светлане Тихановской если бы считали честно. Поэтому он не скрывает, что собирается фальсифицировать выборы.

— Лукашенко употребляет такие слова как Майдан, ”майданутые’’. Часто говорил, что не допустит. Как вы думаете, возможен ли Майдан в Белоруси?

— О Майдане говорит только Лукашенко. И Майдан, как мы хорошо знаем, происходил вне электорального цикла. У нас сейчас идут выборы президента.

Ни я, ни другие кандидаты в президенты, не хотели ничего, кроме как провести нормально агитацию, показать белорусскому народу образ будущего и честно посчитать голоса.

Но это Лукашенко провоцирует людей на Майдан — если вы придете защищать свои голоса, то я тогда вас подавлю.

Мы хотим, чтобы просто честно посчитали голоса.

— Что вы будете делать в случае победы Лукашенко?

— Я уверен абсолютно, что люди выйдут защищать свои голоса, потому что никакой победы, в принципе, быть не может. Одно условие при котором людям не надо будет выходить – если Лукашенко сделает полностью прозрачным процесс подсчета голосов.

В этом случае, если он победит, значит, поздравят его, и скажут молодец, ты победил.

— Так что может стать поводом, который бы заставил белорусов всё-таки более массово выйти?

— Белорусы массово и выходят сейчас. Им не нравится больше то, как их унижают, как к ним с высокомерием относятся, как их называют народишком.

Им это все надоело, они поэтому стали выходить.

— Скажите, далее если представим такой сценарий, что выигрывает Тихановская, вы будете ее поддерживать? Что вы будете делать дальше?

— Безусловно, мы будем ее поддерживать. Надо будет обязательно создать временное правительство, которое будет выполнять обязанности на переходный период.

Белорусскому народу должна быть представлена возможность ознакомиться с программой видения развития страны и в дальнейшем счёте выбрать себе того президента, с кем он связывает свое будущее на следующие пять лет.

— Хорошо, а каким образом оппозиция будет действовать, если Лукашенко выиграет

— На улицу должно выйти достаточное количество людей, которые будут уверенны в том, что Лукашенко украл их голоса.

Форму протеста? Это уже люди будут сами выбирать для себя.

— А вы как оппозиция будете дальше объединено действовать и дальше на следующие выборы выдвигать единого кандидата?

— Я думаю, что в этом не будет необходимости. У нас, в принципе, есть консенсус в отношении того, что Беларусь должна иметь многовекторную политику. На этом, в принципе, согласие наше заканчивается.

Но это является принципиальными базовыми вещами. Потому что как, допустим, развивать экономику, как реформировать промышленность, какую делать систему здравоохранения, как развивать систему образования? Я думаю, это уже пусть каждый представляет белорусскому народу программу.

Здесь же самое главное, чтобы мы научились диалогу, чтобы мы научились разговаривать друг с другом, даже имея какие-то различные взгляды по тем или иным вопросам.

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— Аналитики утверждают, что все белорусские оппозиционеры имеют связи в Москве. Вы так же думаете?

— Никто не советуется с Москвой. Я, по крайней мере, могу говорить за себя. У меня нет никаких контактов с официальными лицами.

То, что мы зависимы от России и зависимы сильно экономически – ни для кого не секрет. Мы зависимы по энергоносителям, по рынкам сбыта и многих других вещей. Но на самом деле мир просто стал взаимозависимым: мы зависимы будем от капитала Соединённых Штатов, мы зависимы от новых технологий, от новых знаний со стороны Евросоюза и тех же США.

Мы хотели бы делать экономику конкурентоспособной, вступать во Всемирную торговую организацию, чтобы в отношении наших товаров не применялись пошлины.

Мы много чего бы хотели и мы много от кого зависимы. Поэтому Беларусь как небольшая страна, должна иметь хорошие отношения со всеми — с Россией, Украиной, Польшей, Прибалтикой, со всеми странами мира. И тогда для нас это будет выход из того экономического тупика, в который завел нас сегодня Лукашенко.

— Какая ваша позиция по Украине?

— На самом деле, мы смотрим на эту проблему, как на отношения:

России и Украины;

международного сообщества, которое не признало то, что произошло, то есть присоединение Крыма к Российской Федерации.

Но, естественно, если мы посмотрим на факты, то сейчас в Крыму работает российское законодательство, валюта. С точки зрения международного права Крым естественно является частью Украины, то фактически сегодня это часть РФ.

У многих стран мира существуют такие проблемы, и выход тут может быть только один — путь модернизации. Сегодня на очень маленьком клочке земли можно создавать ВВП, который больше, чем у России со своими ее богатыми природными ресурсами. Мы же знаем, что Apple сегодня в 5 раз дороже Газпрома стоит. А в Кремниевой долине, которая в 2-3 раза меньше Шкловского района, производят 130 ВВП Беларуси или 50 ВВП Украины, на малюсенькой территории.

Сегодня ценностью являются правовые системы — независимые суды, возможность легкого ведения бизнеса, хорошо развитая инфраструктура. И надо делать так, чтобы не от тебя уходили, а к тебе приходили. Я просто вопросами модернизации занимался всю свою жизнь.

— Вы создали Парк высоких технологий, договорились с Лукашенко об отмене налогообложения для айтишников. Почему сейчас ушли от этого и что там произошло?

— Лукашенко подписал документ, но он ничего не понимал. Это единственная отрасль, в которую он не вмешивался и мы смогли ее развить.

Потому что все остальное – модернизация деревообработки, строительной отрасли, текстильной промышленности, машиностроение — все провал.

Но когда увидел большие деньги, там, где они — там естественно Лукашенко. И он не мог понять, как такие огромные ресурсы проходят мимо его рук. Поэтому принял решение поставить туда начальника своего идеологического управления, и он уже правильно направлял финансовые потоки.

Я как раз шел в эту президентскую кампанию, чтобы экстраполировать, перенести весь тот опыт, который мы накопили в парке высоких технологий, на всю экономику страны.

— Почему вы пошли в президенты?

— Потому что я считаю, что у меня не меньше жизненного опыта, знаний, международных контактов, чем у председателя колхоза (Александр Лукашенко во времена СРСР был председателем колхоза. – Ред.). Человек, когда приходит в политику, он приходит, основываясь на своем жизненном опыте.

Лукашенко не соприкасается с обычной жизнью, не живет, как обычный человек. Он созерцает мир из окна своего бронированного Майбаха, видит его из окон своего дворца и жизни не знает.

Я из своего кармана достал и зарегистрировал администрацию Парка высоких технологий в форме учреждения. Я с этого начинал. Потом, правда, получил $300 тыс. в кредит под 17% годовых — и это уже было вторым шагом на пути создания этой отрасли.

Приходя в политику посчитал, что у меня есть достаточно опыта и больше, чем у директора колхоза 26 лет назад.

— Вы становитесь президентом Беларуси. Ваши первые 3 шага, 3 действия в этой должности.

— Нам надо сделать такие вещи:

первое — это поменять систему государственного управления, сделать парламентско-президенсткую республику;

второе — реформировать промышленность;

третье — реформировать сельское хозяйство;

четвертое — реформировать систему здравоохранения.

И самое главное — реформировать систему образования.

Анна Боль