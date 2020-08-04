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Факты / Мир

Повестки в Беларуси: почему после выборов всех созывают на военные сборы

11 августа, сразу после выборов президента Беларуси, на севере страны начнутся плановые военные сборы.

Об этом заявила представитель министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик.

— Подготовка военно-обученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанных постоянно вызывают на сборы различной продолжительности в течение года, — сказала Гаврусик.

Она пояснила, что получение повестки необязательно означает вызов на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов.

По ее словам, военные сборы пройдут в Витебской области страны, пограничной с Россией.

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Накануне появилась информация, что в Беларуси мужчины в возрасте до 35 лет, проходившие службу в вооруженных силах, неожиданно получили повестки в военкоматы. Им предписано явиться туда на следующий день после выборов

Бойня в Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке “организовать бойню в центре Минска” и что на это были направленые миллиардные ресурсы, дабы дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов.

— Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг, — сказал Александр Лукашенко.

Он напрямую никого не обвинил в попытке организовать бойню, но далее перешел к рассказу о задержанных в Белоруссии российских наемниках.

Источник: РИА Новости

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