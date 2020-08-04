В Беларуси хотели организовать бойню: Лукашенко заявил о еще одном отряде боевиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке “организовать бойню в центре Минска” и что на это были направленые миллиардные ресурсы, дабы дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов.

Об этом он сказал в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

— Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг, — сказал Александр Лукашенко.

Он напрямую никого не обвинил в попытке организовать бойню, но далее перешел к рассказу о задержанных в Белоруссии российских наемниках.

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Задержание россиян в Беларуси

29 июля ночью под Минском задержали 32 бойцов военной компании Вагнер, еще одного человека задержали на юге страны.

1 августа задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под арестом.

31 июля Беларусь передала Киеву список задержанных россиян, чтобы украинские правоохранители проверили их на предмет участия в боях на Донбассе и участия в других преступлениях.

Украина заявила, что будет просить об экстрадиции боевиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 июля заявил, что нахождение россиян в Минске не связано с делами Беларуси и призвал освободить арестованных.

Источник: Белта