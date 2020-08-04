Взрыв в порту Бейрута: раненых более 2 тыс., на помощь отправили армию

4 августа в порту города Бейрут раздался взрыв, который всколыхнул весь город. Взрывная волна уничтожила припортовый район, пострадали несколько человек.

В городе выбило все окна в 10 км от эпицентра взрыва, перевернули автомобили и столики уличных кафе.

Факты ICTV собрали всю имеющуюся информацию о взрыве в порту Бейрута.

Первые фото и видео взрыва в Бейруте

Местные жители в соцсети выкладывают последствия разрушений в Бейруте.



























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Взрыв был виден с любой точки города.

Версии взрыва в Бейруте

Сначала появилась информация о взрыве в порту корабля, который вез пиротехнику или военную взрывчатку. Но власти Ливана опровергли это заявление и заявили, что взорвался склад химикатов.

По данным спецслужб, взорвался склад конфиската.

— Там не было фейерверков, это все опасные взрывчатые вещества, которые были конфискованы и хранились здесь много лет, — заявил глава Генеральной безопасности генерал Аббас Ибрагим.

В то же время местные СМИ заявили, что вспыхнул сначала склад пиротехники и фейерверков. После первого взрыва прошло пять минут и огонь перекинулся на склад с нитратами, которые были конфискованы несколько месяцев назад.

Пострадавшие от взрыва в Бейруте

От взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 10 человек, заявил глава Генеральной безопасности генерал Аббас Ибрагим. По данным Красного Креста, раненых более 3 тыс.

В больнице скончался травмированый взрывом Сами Жмайель — генеральный секретарь ливанской партии Аль-Катаиб.

Реакция Украины на взрыв в Бейруте

Среди украинских дипломатов и членов их семей в Бейруте никто не пострадал. Есть ли среди пострадавших украинцы, МИД сообщит позже.

Горячая линия посольства Украины в Ливане: (+961) 5921 668, МИДа — (+38 044) 238 16 57.

Внимание, в сообщении посольства на Facebook ошибка в номере телефона. Указанная одна лишняя цифра — ноль в начале.

Последствия взрыва в Бейруте

Взрыв в порту Бейрута разрушил все здания в радиусе двух километров от порта. Стекла вынесло по всему городу. Также взрывная волна повредила уличные накрытия в кафе и даже попереворачивали автомобили.

Уничтожена резиденция бывшего премьер-министра Рафика Харири. Его убили в 2005 году, после этого она стала музеем.

В результате взрыва пострадало российское посольство в Ливане. Взрывная волна также повредила посольство Казахстана.

Также пострадал пассажирский самолет Санкт-Петербург — Красноярск — у него треснуло стекло. Почему самолет летел через Ближний Восток — неизвестно.

Реакция мира на взрыв в Бейруте

Ливанские СМИ заявили, что порт атаковали ракетами Израиль или США. Якобы нанесли огневой удар по складам Хезболлы. Но власти Израиля и командование ВМС США заявили, что операций не проводили.

Ливанские власти 5 августа объявили траурным днем.

О помощи Ливану уже заявила Турция и другие арабские страны.

Источник: Muhammad Smiry, CNN