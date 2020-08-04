Вибух у порту Бейрута: поранених більше 2 тис., на допомогу відправили армію

4 серпня у порту міста Бейрут пролунав вибух, який сколихнув все місто. Вибухова хвиля знищила припортовий район, постраждало кількасот людей.

У місті вибило усі вікна у 10 км від епіцентру вибуху, поперекидало автомобілі та столики вуличних кафе.

Факти ICTV зібрали усю наявну інформацію про вибух у порту Бейрута.

Перші фото та відео вибуху у Бейруті

Місцеві мешканці у соцмережі викладають наслідки руйнувань у Бейруті.



























Вибух у Бейруті: поранених понад 3 тис., на допомогу відправили армію / 7 фотографий

Читайте: У порту ліванської столиці Бейрут прогримів вибух

Вибух було видно з будь-якої точки міста.

Версії вибуху у Бейруті

Спершу з’явилась інформація про вибух у порту корабля, який віз піротехніку або військову вибухівку. Але влада Лівану спростувала цю заяву та заявила, що вибухнув склад хімікатів.

За даними спецслужб, вибухнув склад конфіскату.

– Там не було феєрверків, це все небезпечні вибухові речовини, які були конфісковані і зберігалися тут багато років, – заявив глава Генеральної безпеки генерал Абас Ібрагім.

Водночас місцеві ЗМІ заявили, що спалахнув спершу склад піротехніки та феєрверків. Після першого вибуху пройшло п’ять хвилин і вогонь перекинувся на склад з нітратами, які були конфісковані кілька місяців тому.

Постраждалі від вибуху у Бейруті

Від вибуху у порту Бейрута загинуло щонайменше 10 людей, заявив глава Генеральної безпеки генерал Абас Ібрагім. За даними Червоного Хреста, поранених понад 3 тис.

У лікарні помер травмований вибухом Самі Жмайель – генеральний секретар ліванської партії Аль-Катаїб.

Реакція України на вибух у Бейруті

Серед українських дипломатів та членів їхніх сімей у Бейруті ніхто не постраждав. Чи є серед постраждалих українці, МЗС повідомить пізніше.

Гаряча лінія посольства України у Лівані: (+961) 5921 668, МЗС – (+38 044) 238 16 57.

Увага, у повідомленні посольства на Facebook є помилка у номері телефону. Вказана одна зайва цифра – нуль на початку.

Наслідки вибуху у Бейруті

Вибух у порту Бейрута зруйнував усі будівлі у радіусі двох кілометрів від порту. Шибки винесло по всьому місті. Також вибухова хвиля пошкодила вуличні накриття у кафе та навіть поперекидала автомобілі.

Знищена резиденція колишнього прем’єр-міністра Рафіка Харірі. Його вбили у 2005 році, після цього вона стала музеєм.

Внаслідок вибуху постраждало російське посольство у Лівані. Вибухова хвиля також пошкодила амбасаду Казахстану.

Також постраждав пасажирський літак Санкт-Петербург – Красноярськ – у нього тріснуло скло. Чому літак летів через Близький Схід – невідомо.

Реакція світу на вибух у Бейруті

Ліванські ЗМІ заявили, що порт атакували ракетами Ізраїль чи США. Нібито ударили по складах Хезболли. Але влада Ізраїлю та командування ВМС США заявили, що операцій не проводили.

Ліванська влада 5 серпня оголосила траурним днем.

Про допомогу Лівану вже заявила Туреччина та інші арабські країни.

Джерело: Muhammad Smiry, CNN