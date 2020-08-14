Белорусский политик, экс-руководитель Белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало надеется, что Россия поддержит позицию ЕС по Беларуси.

По его словам, Россия также должна участвовать в процессе с Евросоюзом.

Цепкало отметил, что, несмотря на то, что Путин считает результаты выборов честными, российскому народу необходимо доносить информацию о том, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

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— Мы просто должны публиковать факты, показывать их российской общественности. Этим я и занимался, когда был в России, — сказал Цепкало.

Также он добавил пытался сам донести информацию о том, что сейчас происходит в Беларуси.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси проходят протесты. Из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны люди собираются на улицах.

Уже шестой день протестующие требуют честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.