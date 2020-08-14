Білоруський політик, екс-керівник Білоруського парку високих технологій Валерій Цепкало сподівається, що Росія підтримає позицію ЄС по Білорусі.

За його словами, Росія також повинна брати участь в процесі з Євросоюзом.

Цепкало зазначив, що, незважаючи на те, що Путін вважає результати виборів чесними, російському народу необхідно доносити інформацію про те, що перемога Лукашенка сфальсифікована.

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– Ми просто повинні публікувати факти, показувати їх російській громадськості. Цим я і займався, коли був в Росії, – сказав Цепкало.

Також він додав, що намагався сам донести інформацію про те, що зараз відбувається в Білорусі.

Протести в Білорусі

З 9 серпня в Білорусі проходять протести. Через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни люди збираються на вулицях.

Уже шостий день учасники протесту вимагають чесного перерахунку голосів. Однак Лукашенко вирішив задіяти проти них силовиків.