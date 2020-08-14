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Цепкало: Сподіваємося, Росія підтримає позицію ЄС по ситуації в Білорусі

Білоруський політик, екс-керівник Білоруського парку високих технологій Валерій Цепкало сподівається, що Росія підтримає позицію ЄС по Білорусі.

За його словами, Росія також повинна брати участь в процесі з Євросоюзом.

Цепкало зазначив, що, незважаючи на те, що Путін вважає результати виборів чесними, російському народу необхідно доносити інформацію про те, що перемога Лукашенка сфальсифікована.

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– Ми просто повинні публікувати факти, показувати їх російській громадськості. Цим я і займався, коли був в Росії, – сказав Цепкало.

Також він додав, що намагався сам донести інформацію про те, що зараз відбувається в Білорусі.

Протести в Білорусі

З 9 серпня в Білорусі проходять протести. Через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни люди збираються на вулицях.

Уже шостий день учасники протесту вимагають чесного перерахунку голосів. Однак Лукашенко вирішив задіяти проти них силовиків.

Джерело: Интерфакс

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