Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади в країні.

Вона також готова до діалогу з чинною владою.

– З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади, – йдеться в заяві Тихановської.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

– Я прошу вас об’єднатися в координаційну раду. Нам дуже потрібна ваша допомога і досвід. Нам потрібні ваші зв’язки, контакти, експертні поради та підтримка. До координаційної ради повинні увійти всі, хто зацікавлений в діалозі і мирному переданні влади.

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Крім цього, вона закликала міжнародне співтовариство виступити як посередника у діалозі з Лукашенком.

Вибори у Білорусі

9 серпня пройшли вибори президента Білорусі, у який перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Однак багато громадян не згодні з такими результатами і вважають голосування сфальсифікованим.

Одразу після закриття дільниць і оголошення даних екзит-полу розпочалася хвиля протестів у Білорусі.