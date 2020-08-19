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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.

За одиннадцать дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская, находясь в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером страны и взять власть в свои руки.

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Прямая трансляция
09:30 - 19 августа

ОМОН разогнал людей около МТЗ, 2-3 сотрудника завода задержаны.

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09:16 - 19 августа

В Солигорске протестующие собираются на главной площади города. Но завод все же заработал и шахты начали производить руду.

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09:05 - 19 августа

Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает к новым выборам в Беларуси.

— Нам нужны новые выборы, которые будут свободными и честными.

Он также отметил, что Беларуси нужен диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.

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09:00 - 19 августа

Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейского Совету.

— Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира.

Я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа.

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08:55 - 19 августа

В Минске протестующие спели песню Перемен! под волынку, гитару и барабаны.

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00:31 - 19 августа

В Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, разрешили участие в массовых акциях.

В городе разрешили собираться на центральных площадях в любое время, более того власти обещают медицинское, техническое и информационное сопровождение.

Силовики принесли извинения за свои действия, всех протестующих отпустили. Также власти обещают проверить действия силовиков во время протестов.

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22:09 - 18 августа

В Гомеле жители собрались на два разных митинга. Одни кричат За батьку!, другие — Жыве Беларусь!

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21:22 - 18 августа

На площади Независимости зажгли тысячи фонариков. Люди кричат Уходи.

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19:56 - 18 августа

Подразделения белорусской армии на западной границе с ЕС приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такое решение обусловлено тем, что, по его мнению, сейчас есть скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.

— Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных границах, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это выполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязанностей.

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19:55 - 18 августа

В Минске на площади Независимости вечером собрались около 10 тыс. человек.

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