Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.
За одиннадцать дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская, находясь в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером страны и взять власть в свои руки.
ОМОН разогнал людей около МТЗ, 2-3 сотрудника завода задержаны.
В Солигорске протестующие собираются на главной площади города. Но завод все же заработал и шахты начали производить руду.
Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает к новым выборам в Беларуси.
— Нам нужны новые выборы, которые будут свободными и честными.
Он также отметил, что Беларуси нужен диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.
Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейского Совету.
— Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира.
Я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа.
В Минске протестующие спели песню Перемен! под волынку, гитару и барабаны.
В Минске протестующие спели песню Цоя “Перемен!” под волынку, гитару и барабаны pic.twitter.com/GyyZgfGpiy
— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 19, 2020
В Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, разрешили участие в массовых акциях.
В городе разрешили собираться на центральных площадях в любое время, более того власти обещают медицинское, техническое и информационное сопровождение.
Силовики принесли извинения за свои действия, всех протестующих отпустили. Также власти обещают проверить действия силовиков во время протестов.
В Гомеле жители собрались на два разных митинга. Одни кричат За батьку!, другие — Жыве Беларусь!
На площади Независимости зажгли тысячи фонариков. Люди кричат Уходи.
Подразделения белорусской армии на западной границе с ЕС приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Такое решение обусловлено тем, что, по его мнению, сейчас есть скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.
— Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных границах, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это выполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязанностей.
В Минске на площади Независимости вечером собрались около 10 тыс. человек.