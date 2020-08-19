ЕС готовит санкции против власти Беларуси — президент Еврокомиссии

Санкции против ответственных за фальсификации во время выборов в Беларуси планирует ввести Европейский Союз.

Также санкции ожидают тех, кто отдавал приказ о силовом разгоне протестов в Беларуси.

— ЕС единодушно поддержал работу над санкциями против тех, кто несет ответственность за то, что происходит, — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС введет санкции против представителей белорусских властей, передает корреспондент ВВС.

Будут ли введены санкции лично против Александра Лукашенко, в ЕС пока размышляют.

События в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси возникли после объявления результатов выборов президента. На них победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

Белорусские власти жестоко подавила первые протесты. Задержали почти 4 тыс. демонстрантов. Власть пошла на частичный диалог только после того, как на забастовки вышли работники крупных предприятий страны.

Источник: Еuronews