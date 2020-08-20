ФСБ обвинила СБУ в попытке похитить из России главаря боевиков на Донбассе

В Федеральной службе безопасности России сообщили, что задержали семь человек за якобы попытку похитить из РФ и вывезти в Украину одного из лидеров боевиков на Донбассе.

В частности, в ведомстве утверждают, что организаторами и координатором похищения якобы были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Предполагают, что они выполняли задание департамента контрразведки СБУ.

Задержали во время попытки похищения граждан России, среди которых Т. Макаров, М. Мищенко, А. Капкаева, А. Кормич, М. Пызин, Е. Мороз, В. Долгов.

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По информации ФСБ, чтобы похитить одного из лидеров боевиков сформировали две группы захвата, в состав которых входили члены российской криминальной структуры.

За выполнение работы им вроде бы пообещали $200 тыс. и выплатили аванс в размере $50 тыс.

В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека. Всем задержанным предъявлены обвинения, они находятся под стражей.

Между тем в Службе безопасности Украины информацию пока не комментируют.

В июне этого года ФСБ обвинила в сотрудничестве с СБУ Дмитрия Борзенкова — начальника районного отдела полиции в Курской области.

В ведомстве заявили, что он якобы передавал данные о передвижении войск по области.