ФСБ звинуватила СБУ у спробі викрасти з Росії ватажка бойовиків на Донбасі

У Федеральній службі безпеки Росії повідомили, що затримали семеро людей за нібито спробу викрасти з РФ та вивезти в Україну одного з лідерів бойовиків на Донбасі.

Зокрема, у відомстві стверджують, що організаторами і координатором викрадення начебто були громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко. Припускають, що вони виконували завдання департаменту контррозвідки СБУ.

Затримали під час спроби викрадення громадян Росії, серед яких Т. Макаров, М. Міщенко, О. Капкаєва, А. Кормич, М. Пизін, Є. Мороз, В. Долгов.

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За інформацією ФСБ, щоб викрасти одного з лідерів бойовиків сформували дві групи захоплення, до складу яких входили члени російської кримінальної структури.

За виконання роботи їм начебто пообіцяли $200 тис. і виплатили аванс у розмірі $50 тис.

У Слідчому комітеті повідомили, що порушили кримінальну справу про замах на викрадення людини. Усім затриманим висунули звинувачення, вони перебувають під вартою.

Тим часом в Службі безпеки України інформацію поки не коментують.

У червні цього року ФСБ звинуватила у співпраці з СБУ Дмитра Борзенкова – начальника районного відділу поліції у Курській області.

У відомстві заявили, що він нібито передавав дані про пересування військ по області.