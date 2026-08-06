Яблочный Спас – один из самых известных августовских праздников, который ежегодно отмечают православные христиане. Он сочетает в себе церковный праздник Преображения Господня с древними украинскими традициями, связанными со сбором урожая, освящением фруктов и благодарением за щедрые дары лета.

В этот день верующие несут в храмы яблоки, груши, сливы, виноград, мед, венки с урожая и другие плоды нового урожая. Для многих украинских семей Яблочный Спас также является поводом собраться вместе, посетить богослужение и соблюсти народные обычаи, передаваемые из поколения в поколение.

Когда отмечают Яблочный Спас в 2026 году, какова дата праздника по новому церковному календарю, что можно и что нельзя делать в этот день, какие существуют традиции, приметы и что освящают в церкви — читайте в материале Фактов ICTV.

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Яблочный Спас 2026 — дата и традиции

По новоюлианскому календарю Яблочный Спас отмечается 6 августа. В этом году праздник выпадает на четверг.

В этот день церковь вспоминает библейское событие — Преображение Господне, когда Иисус Христос показал свою божественную сущность перед тремя апостолами на горе Фавор, чтобы укрепить их веру.

В народной традиции Яблочный Спас символизирует начало сбора осеннего урожая. Поэтому главной традицией праздника является освящение новых плодов. Верующие приносят в церковь корзины с яблоками, грушами, сливами, виноградом, медом и другими фруктами и овощами.

Несмотря на то, что празднование Преображения Господня приходится на время довольно строгого Успенского поста, этот праздник для верующих является радостным и торжественным. На Яблочный Спас принято собираться в кругу родных и близких.

На праздник запекают яблоки или используют их в качестве начинки для пирогов, вареников, блинов и т. д. В народе верили, что яблоки, съеденные на Яблочный Спас, приносят здоровье и достаток.

В этот день верующие благодарят Бога за урожай и просят благословения на осень. Также в день Яблочного Спаса стоит делиться освященными плодами с нуждающимися.

Приметы Яблочного Спаса

В народе Яблочный Спас называют днем встречи осени и преображения природы. Народные приметы гласят, что 6 августа можно предсказать погоду на следующий сезон.

Солнечный и безоблачный день — осень будет сухой.

Дожди — осенью тоже часто будет дождь.

Жарко — к морозной зиме.

Какая погода 6 августа, такой и будет на Покрову.

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