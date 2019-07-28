У российского оппозиционера Алексея Навальный, которого утром госпитализировали из спецприемника в больницу № 64, скорее всего, отравление химическим веществом, а не аллергия.

Врач Алексея Навального Анастасия Васильева утверждает, что ее пациента отравили.

– Я как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад – могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас – это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было, – уточнила она.

По ее словам, осматривать оппозиционера ей пришлось через дверь – руководство больницы имени Виноградова отказалось пропускать к Навальному для полноценного осмотра.

Она обнаружила у него выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век, области вокруг глаз, гнойные выделения из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд, множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди и локтевых сгибов рук, что соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

– Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего “третьего лица”, – написала Васильева.

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Она призвала правоохранительные органы отправить на химическую экспертизу постельное белье Навального, а также кожу и волосы.

Напомним, 27 июля полиция задержала более 1300 участников митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, их которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ.

Источник: Анастасия Васильева

Фото: Алексей Навальный