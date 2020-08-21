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Факты / Мир

Без Майдана и вступления в ЕС: что Цепкало предлагает Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Беларусь на данном этапе  не должна стремиться войти в Европейский союз и не имеет такой возможности.

— Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого позволить. Просто исходя из нашего нынешнего уровня экономического развития, — сказал он на онлайн пресс-конференции.

По его мнению, необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.

— Мы просто обязаны. Обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать в категории или-или, а рассматривать в категории и-и, — сказал Цепкало.

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Также он заявил, что оппозиция страны не хочет смены власти по сценарию Майдана.

— Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция (в Украине) и эта революция произошла вне рамок электорального цикла, — сказал Цепкало.

Что происходит в Беларуси с начала протестов и до сегодня, можно отслеживать в хронологии событий от Фактов ICTV.

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