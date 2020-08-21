Без Майдану та вступу в ЄС: що Цепкало пропонує Білорусі

Колишній кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Білорусь наразі не повинна прагнути увійти в Європейський союз і не має такої можливості.

– Я вважаю, що на нинішньому етапі ми не можемо собі цього дозволити. Просто виходячи з рівня економічного розвитку, – сказав він на онлайн прес-конференції.

На його думку, необхідно вибудовувати з зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.

– Ми просто зобов’язані. Зобов’язані розглядати і Німеччину, Велику Британію, США, Канаду та інші країни як важливе для нас джерело інвестицій і знань. Ми повинні бути відкритими до всіх і не розглядати в категорії або-або, а розглядати в категорії і-і, – сказав Цепкало.

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Також він заявив, що опозиція країни не хоче зміни влади за сценарієм Майдану.

– Якраз український сценарій ми не хочемо реалізовувати. Відбулася революція (в Україні) і ця революція сталася поза рамками електорального циклу, – сказав Цепкало.

Що відбувається у Білорусі від початку протестів і до сьогодні, можна відстежувати у хронології подій від Фактів ICTV.