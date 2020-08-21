Типовий Кремль: Литва бачить у ситуації з Навальний спроби замести сліди

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що дії російських медиків та міліції після госпіталізації опозиціонера Олексія Навального “виглядають як спроба влади замести сліди”.

– Влада навмисно зволікає, не відпускаючи Олексія Навального до клініки в Німеччину. Типовий приклад ставлення Кремля до людського життя. Виглядає як спроба замести сліди, – написав Лінас Линкявичюс у Twitter.

Навального не дозволили транспортувати

Російські лікарі заявили, що не дозволять перевезти Навального з лікарні в Омську до лікарні в Німеччині після того, як він впав у кому 20 серпня.

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Медики вважають, що Навальний недостатньо здоровий, щоб його можна було транспортувати. Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш назвала це рішення “прямою загрозою життю політика”.

Навальному стало зле під час польоту рейсом Томськ – Москва. Соратники опозиціонера підозрюють, що йому щось підлили у чай ​​в кафе аеропорту.

У лікарні, де перебуває Навальний, виключили версію отруєння і назвали основним діагнозом Навального “порушення обміну речовин”.