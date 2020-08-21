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Факты / Мир

От вас зависит будущее: Тихановская призвала рабочих продолжать забастовку

Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий Беларуси продолжать забастовки с целью добиться проведения новых выборов.

— Дорогие мои белорусы, работники Беларуськалия, МТЗ, Гродно Азота и других предприятий, вы — символ новой свободной Беларуси.

Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь, — сказала политик.

По ее словам, цели просты — прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые прозрачные, свободные и честные выборы.

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Она также отметила, что в фонды поддержки бастующим рабочим уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь им выдержать давление власти.

Что происходит в Беларуси с начала протестов и до сегодня, можно отслеживать в хронологии событий от Фактов ICTV.

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