Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Светлана Тихановская считает, что Беларусь будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
— Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Беларусь поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским Союзом.
Полная боевая готовность, о которой сообщил Александр Лукашенко — это лишь запугивание людей убеждена Светлана Тихановская.
— Наши люди уже привыкли к таким шагам. Это обычное запугивание людей. Но белорусы больше не боятся, они готовы защищать свои права. В президента уже никто не верит, — сказала она информагентству BNS.
Кроме того, Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если получат такой приказ.
В Минске нашли мертвым 28-летнего Никиту Кривцова, который принимал активное участие в протестах в Беларуси.
Он исчез 10 дней назад, последний раз выходил на связь 12 августа.
По словам жены, последний раз телефон Кривцова включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но его там не было.
Повешенное тело Никиты Кривцова нашли в лесопарке на улице Парниковая в Партизанском районе Минска.
22 августа на своем митинге в Гродно Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось впервые за 25 лет приводить армию страны в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление.
По его словам, вместо того, чтобы уделить внимание вопросам экономики, приходится решать “вопросы стабилизации обстановки”.
— Что меня больше всего беспокоит – к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы, – сказал он.
В субботу, 22 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в стране.
Об этом он сказал на митинге в городе Гродно.
— Если кто-то не хочет работать — не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника, — заявил Лукашенко.
В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали одного из координаторов незаконных уличных протестов. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием новых участников акций.
— Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги, — говорится в сообщении.
В Управлении по правам человека ООН высказали серьезную обеспокоенность тем, что все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 из них обвиняют в серьезных преступлениях.
Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл отметила, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые, как сообщается, были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены.
В Беларуси на фоне протестов после выборов президента страны сообщают о блокировке как минимум 10 новостных сайтов. Имеются проблемы или перебои с доступом.
В частности, для абонентов МТС закрыт сайт беларусской службы Радио Свабода. При попытке входа люди видят, что доступ заблокирован Министерством информации.
Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к следующим ресурсам: Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа Голос, Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.
Под зданием СИЗО в Минске белорусские силовики задержали и жестоко бьют участников живой цепи.
МВД Республики Беларусь официально обвиняет 46 граждан в насилии по отношению к силовикам.
Речь идет о восьми “умышленных” автомобильных наездов на правоохранителей, в результате чего пострадали 12 человек.
До начала судов большинство фигурантов отпустили, однако с подпиской о невыезде.