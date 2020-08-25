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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

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10:32 - 25 августа

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса валют — евро, доллара и российского рубля. Каждая из этих трех валют подорожала более чем на 1%.

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10:28 - 25 августа

Один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко явился на допрос.

Его пришли поддержать неравнодушные белорусы.

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09:24 - 25 августа

Трех членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей.

Повестки получили экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и юрист Лилия Власова.

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09:13 - 25 августа

Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеня, который поддержал протестующих.

В одном из своих видеообращений Лещеня призвал власти провести расследование всех случаев пыток и избиения демонстрантов.

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09:09 - 25 августа

Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

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22:02 - 24 августа

Вечером 24 августа в центре Минска проходит очередная акция протеста против президентства Александра Лукашенко.

В 19.00 на площади Независимости стали собираться люди. Однако ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате Свободного микрофона.

Сообщается о задержаниях.

 

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14:45 - 24 августа

В Солигорске был задержан сопредседатель забастовочного комитета предприятия Беларуськалий Анатолий Бокун.

На данный момент он находится в райотделе милиции.

— По имеющейся у нас информации, на всех руководителей составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Стачком намерен призвать к акциям протеста, если Бокуна не выпустят, — заявили организаторы акции.

Источник: Стачком Беларуськалия

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14:36 - 24 августа

МВД Беларуси в воскресенье составило 79 протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 23 августа.

Прессекретар МВД Беларуси Ольга Чемоданова также заявила, что максимальное количество присутствующих на протестных акциях в воскресенье зафиксировано в Минске — около 20 тыс. человек, Бресте и Гродно — не более 3 тыс. человек.

Источник: МВД Беларуси

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13:16 - 24 августа

МИД Литвы вызвало посла Беларуси в Литве Валерия Барановского, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики.

— Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовский государственную границу в Мядининкай, — заявили в МИД.

В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущения повторения подобных нарушений.

В воскресенье вечером из села Мядининкай, у границы с Беларусью, запустили воздушные шарики с неофициальным бело-красно-белым флагом Беларуси.

Их сбил вертолет Вооруженных сил Беларуси.

Источник: МИД Литвы

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11:55 - 24 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые поддержали оппозиционные акции протеста.

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