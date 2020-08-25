Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса валют — евро, доллара и российского рубля. Каждая из этих трех валют подорожала более чем на 1%.
Один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко явился на допрос.
Его пришли поддержать неравнодушные белорусы.
Трех членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции вызвали в Следственный комитет в качестве свидетелей.
Повестки получили экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и юрист Лилия Власова.
Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеня, который поддержал протестующих.
В одном из своих видеообращений Лещеня призвал власти провести расследование всех случаев пыток и избиения демонстрантов.
Минобороны Беларуси объявило третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.
Предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.
Вечером 24 августа в центре Минска проходит очередная акция протеста против президентства Александра Лукашенко.
В 19.00 на площади Независимости стали собираться люди. Однако ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате Свободного микрофона.
Сообщается о задержаниях.
В Солигорске был задержан сопредседатель забастовочного комитета предприятия Беларуськалий Анатолий Бокун.
На данный момент он находится в райотделе милиции.
— По имеющейся у нас информации, на всех руководителей составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Стачком намерен призвать к акциям протеста, если Бокуна не выпустят, — заявили организаторы акции.
Источник: Стачком Беларуськалия
МВД Беларуси в воскресенье составило 79 протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 23 августа.
Прессекретар МВД Беларуси Ольга Чемоданова также заявила, что максимальное количество присутствующих на протестных акциях в воскресенье зафиксировано в Минске — около 20 тыс. человек, Бресте и Гродно — не более 3 тыс. человек.
Источник: МВД Беларуси
МИД Литвы вызвало посла Беларуси в Литве Валерия Барановского, которому была вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики.
— Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовский государственную границу в Мядининкай, — заявили в МИД.
В ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущения повторения подобных нарушений.
В воскресенье вечером из села Мядининкай, у границы с Беларусью, запустили воздушные шарики с неофициальным бело-красно-белым флагом Беларуси.
Их сбил вертолет Вооруженных сил Беларуси.
Источник: МИД Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые поддержали оппозиционные акции протеста.