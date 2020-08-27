Майк Пенс от республиканцев станет кандидатом на пост вице-президента

Действующий вице-президент США Майк Пенс согласился во второй раз занять эту должность, если на выборах президента победит Дональд Трамп.

— При поддержке нашей Республиканской партии и с Божьей милостью я смиренно принимаю ваше предложение баллотироваться и служить в качестве вице-президент Соединенных Штатов, — сказал Пенс.

Он выразил благодарность главе государства Дональду Трампу за оказанное ему доверие.

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Вице-президент от демократов

20 августа Демократическая партия США официально утвердила кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента США. В случае победы Джо Байдена она станет первой темнокожей женщиной, которая займет эту должность в Белом доме.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.