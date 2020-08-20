Камала Харрис: биография и деятельность вице-президента США от Байдена

20 августа Демократическая партия США официально утвердила кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента США. В случае победы Джо Байдена она станет первой темнокожей женщиной, которая займет эту должность в Белом доме.

Кто такая Камала Харрис

55-летняя сенатор от штата Калифорния имеет большой политический и юридический опыт. В 2003 году она смогла стать окружным прокурором Сан-Франциско, а через восемь лет — первой женщиной-генпрокурором штата Калифорния, проработав на этой должности два срока.

Уже с тех пор Харрис строила себе имидж “прогрессивного прокурора” — ее активная деятельность обеспечила Камале место в сенате, поэтому уже в 2017 году она представляла там Калифорнию.

На посту генпрокурора она боролась с организованной преступностью, секс-торговлей и провела операцию по изъятию нелегального оружия в штате. Заставляла крупные нефтяные и фармацевтические компании платить огромные штрафы за нарушения, однако почти не расследовала преступления, совершенные полицейскими.

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Как биография Харрис поможет Байдену

Камала родилась в Окленде в семье мигрантов: ее мать индианка, а отец чернокожий выходец из Ямайки. После развода родителей девочка осталась с мамой. Ей повезло пойти в школу через год после того, как в США прошла программа десегрегации и дети разных рас могли учиться в одном классе.

В Университете Говарда Камала получила образование политолога и экономиста, а позже получила степень доктора юридических наук в Калифорнийском университете.

О том, что в паре с ним на выборы пойдет женщина, Байден заявлял еще весной. Выбор Харрис — это вполне логичный и стратегический ход Джо.

Камала полна энтузиазма, она дочь мигрантов, афроамериканка азиатского происхождения, поддерживает ЛГБТК + сообщество — именно ее персона добавляет Байдену приверженность того электората, чью поддержку он бы не получил наедине.

В то же время Байден и Харрис являются представителями умеренной части демократов. Такой фактор несколько отталкивает часть левых, но делает приверженными независимых избирателей и часть республиканцев.

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Международная позиция Харрис

Афганистан

Конфликт в Афганистане следует решать политическим путем, поэтому оттуда нужно вывести американскую армию.

Саудовская Аравия

США не должны поддерживать действия Саудовской Аравии в Йемене и продавать ей оружие.

Израиль

Считает Израиль критически важным союзником, безопасность которого должна быть приоритетом для США.

Иран

Критиковала Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном.

КНДР

К Северной Корее следует относиться со скептицизмом, поскольку бесполезно верить в их ядерное разоружение.

Отношение Харрис к Украине

Камала уверена, что РФ захватила территории в Украине и Грузии, а также предоставляет военную поддержку боевикам в Донбассе. Политик отмечает, что аннексия Крыма и постоянные кибератаки являются серьезными нарушениями международного права.

Она обвиняет Россию в сбивании малазийского Boeing 777 над Донбассом.

В 2019 году, когда Харрис баллотировалась от демократов на пост кандидата в президенты США, то отмечала, что будет поддерживать Украину и усиливать сотрудничество между государствами.

— В отличие от действующего жителя Белого дома, я бы постоянно противостояла Путину и защищала демократические ценности, права человека и международное право.

Несмотря на это Камала отмечала, что с Кремлем нужно налаживать определенные стратегические дипломатические отношения.

Третья попытка Байдена

Первые две попытки Байдена занять кресло президента США увенчались неудачей, однако третья инициатива имеет шансы на успех. По данным социологического опроса службы SSRS по заказу телеканала CNN, за Трампа готовы отдать свои голоса 46% опрошенных, за Байдена — 50% респондентов.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.